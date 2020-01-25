Girne’de kaçak operasyonu

Girne’de yapılan kontrollerde ülkede kaçak olarak bulundukları tespit edilen zanlılar A.N., ve K.A., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Taluğ olayla ilgili bulguları aktardı.

Taluğ zanlıların yapılan kontrollerde ülkede kaçak olarak bulunduklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlıların tutuklanmalarının ardından yapmış olduğu beyanlar olduğunu ve bu yönde de araştırma yapılacağını belirterek zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.