Girne’de iş kazası: 1 ÖLÜM!

Girne’de bu sabah meydana gelen iş kazasında 27 yaşındaki Hüseyin Kurt, hayatını kaybetti.

Girne'de bu sabah meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan Hüseyin Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Girne'de Hızır Sokak üzerinde yapımı devam etmekte olan bir inşaatta, iskele üzerinde sıva işi yapan 27 yaşındaki Hüseyin Kurt, dengesini kaybederek yaklaşık yedi metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı.

Kurt, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Kolan British Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı. Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.