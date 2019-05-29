Girne’de iş kazası: 1 ağır yaralı
Girne’de meydana gelen iş kazasında Ali Karakuş ağır yaralandı.
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Girne’de meydana gelen iş kazasında Ali Karakuş ağır yaralandı.
Şht Ahmet Seçkin Sokak üzerinde bugün saat 14:30 sıralarında, Emtan İnşaat Şirketi tarafından yapımı devam etmekte olan inşaatta iskele üzerinde alüminyum işi yapan Ali Karakuş (E-39) dengesini kaybederek yaklaşık 3.80 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı.
Olayda yaralanan Ali Karakuş kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi oradan da Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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