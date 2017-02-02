Girne’de iki kız çocuğuna saldırı!

Didem MENTEŞ

Ülkedeki cinsel saldırı olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Bir olayda önceki gün Girne’de yaşandı.

31 Ocak 2017’de yaşları 13 ila 14 olan iki kız çocuğuna, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 23 yaşındaki U.T., tutuklandı. Atatürk Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana gelen olayla ilgili, kız çocuklarına dil çıkarmak suretiyle uygunsuz tavır ve kızları kendisine çekerek cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve dün çıkarıldığı mahkemede teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı U.T. 2 ay cezaevine gönderildi.

Girne’de 31 Ocak günü bir apartmanda yaşları 13 ila 14 olan iki kız çocuğuna, dil çıkarmak suretiyle uygunsuz tavır ve kızları kendisine çekerek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 23 yaşındaki U.T., tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı yargılanıncaya kadar 2 ay cezaevine gönderildi

‘Cinsel saldırı ve uygunsuz hareket’

Girne Kaza Mahkemesi’nde Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu, huzurunda görüşülen teminat duruşmasında, İddia Makamında Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara ve zanlı şahsen mahkemede hazır bulundu. Savcı Atakara, meseleyle ilgili olarak tahkikat memuru Emel Bozkurt’u mahkemeye tanık olarak dinletti. Bozkurt, mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili olguları aktardı. Emel Bozkurt, 31 Ocak 2016 tarihinde meydana gelen ‘cinsel saldırı’ ve ‘uygunsuz tavr-ı hareket’ suçlarıyla ilgili olarak zanlı U.T.’nin tutuklandığını açıkladı.

“O kızı alıp yanıma getir, sen de gel”

Polis memuru Emel Bozkurt, 31 Ocak 2017 tarihinde saat 16:00 raddelerinde Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde bir apartmanda sakin zanlı U.T.’nin, apartmanın damında, aynı apartmanda sakin S.S.G ve D.H.’ye doğru eli ile ‘ara beni’ işareti yapıp dil çıkartmak suretiyle uygunsuz tavr-ı harekette bulunduğunu aktardı. Ardından zanlı U.T.’nin apartmanın merdiven ayaklarında söz konusu şahısları, kendisine doğru çekerek cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen Bozkurt, zanlının ilk önce 13 yaşındaki kızı kendisine çekerken kızın kaçıp kendisini kurtardığını daha sonra 14 yaşındaki kızın kendisini çekerek, ‘o kızı alıp yanıma getir, sen de gel’ dediğini aktardı.

Kızlar hemen polisi aradı

Olayın hemen ardından kızların apartman dışarı çıkarak polisi aradığını ve zanlının evini kendilerine gösterdiklerini belirten Bozkurt, meseleyle ilgili olarak her iki şahsın da şikayetçi olması üzerine zanlı U.T.’nin tutuklandığını belirtti. Zanlının bir gazinoda temizlikçi olarak çalıştığını ve ülkede çalışma izniyle bulunduğunu aktaran Emel Bozkurt, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı: “El tutma yok, öyle bir şey olmadı”

Savcı Mustafa Atakara da meselenin ciddi bir olay olduğunu, söz konusu olayda küçük çocuk bulunduğuna işaret ederek, söz konusu suçların 2 yıla kadar hapislik içerdiğine vurgu yaptı. Savcı, zanlının davalarında hazır bulunabilmesi için yurt dışına çıkışının engellenmesine, haftada 1 gün ispat-ı vücut etmesine, KKTC vatandaşı bir kişinin 25 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve zanlının 3 bin TL nakdi teminat yatırması şartıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemenin söz hakkı verdiği zanlı U.T ise söz konusu olayın bu şekilde olmadığını iddia ederek, “el tutma yok, öyle bir şey olmadı” dedi.

Teminata bağlandı, şartları yerine getiremedi

Yargıç Mesutoğlu ise huzurunda yapılan beyanları değerlendirerek, ‘cinsel saldırı’ ve ‘uygunsuz tavr-ı hareket’ suçlarının ciddiyetine vurgu yaptı. Yargıç Mesutoğlu, zanlı U.T.’nin davaları hazır olununcaya kadar yurt dışına çıkışını men ederek, tüm seyahat ve pasaport belgelerini polise teslim etmesine direktif verdi. Yargıç ayrıca, zanlının 3 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı bir kişinin 25 bin TL’lik kefil senedi imzalamasına ve haftada 5 gün poliste ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalmasına emir verdi. Yargıç Mesutoğlu, söz konusu şartların yerine getirilmemesi durumunda zanlının 2 ayı geçmeyen bir süre Merkezi Cezaevine gönderilmesini uygun buldu.

Bu arada zanlı U.T. mahkemenin verdiği teminat şartlarını yerine getiremeyerek cezaevine gönderildi.