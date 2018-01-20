Girne'de huzur operasyonu

Girne'de dün akşam 21.00-05.00 saatleri arasında asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi

Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri kontrol edilmiş ve kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 40 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 400 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 80 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, bir kişi tutuklanmış ve 5 araç ise trafikten men edildi.