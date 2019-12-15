Girne'de hortum!

Soğuk ve yağışlı hava etkisini bugün de sürdürüyor.

Yağışlarla birlikte kuzey ve doğu yönlerden zaman zaman kuvvetli rüzgar var.

Yağışlı ve rüzgarlı hava sürerken, Girne’ye bağlı Karşıyaka açıklarında bu sabah saatlerinde denizde hortum çıktı.

Karadan 500 metre açıkta oluşan hortum yaklaşık 10 dakika deniz üzerinde ilerlemesinin ardından karaya ulaşmadan kayboldu.