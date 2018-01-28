Girne'de hırsızlık!

Girne’de Barış Parkı ve Mete Adanır Stadı'ndaki kantini açtığı gerekçesiyle E.S.Ç. (E-24) tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 03:00 sırlarında Barış Parkı isimli büfenin dışarısında bulunan buzluklar kırılarak içerisindeki gıda maddeleri ve 200 TL çalındı; bahse konu şahıs olayla ilgili tutuklandıktan sonra, zanlının 23 Ocak’ta Girne Mete Adanır Stadı'nın kantindeki kahve makinesini kırarak içerisinden 100 TL madeni para ve muhtelif yiyecek ve içecek ürünleri çaldığı tespit edildi.

Gönyeli'de uyuşturucu operasyonu

Gönyeli’de, dün O.M.M.S.E.’nin (E-21) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.