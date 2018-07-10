Girne’de gözler Püsküllü Plajı’nda

Didem MENTEŞ

Girne Belediyesi, Püsküllü (Karakız) Bölgesi’nde deniz suyundaki kirliliğin kaynağını araştırıyor. Girne’deki kimi plajların “temiz olduğu” açıklanırken, gözler, geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığı’nın “normal değerlerin üzerinde, denize girmeyiniz” uyarısı yaptığı Püsküllü (Karakız) Plajı’na çevrildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyenin kuyularından ya da pis su şebekesinden kaynaklanan bir sorun olmadığının tespit edildiğini, bölgede eskiden kalma denize akan pınara kirli su sızıp sızmadığını araştırmak için yeni bir tahlil yaptıklarını ve sonucu beklediklerini açıkladı.

Güngördü, tahlil sonuçlarının yine kirli çıkması halinde Püsküllü Bölgesi’nde denize girmeyi yasaklayarak, uyarıcı levha konulacağını ve gerekli tedbirlerin alınacağını söyleyerek, sorunun mutlaka çözüleceğini belirtti.

Girne Belediyesi önceki gün yaptığı açıklamada Kervansaray Halk Plajı ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı ’nda (Antis) yapılan deniz suyu analizleri sonucu temiz çıktığını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın Haziran ayında bölgedeki deniz suyundan alınan numune sonuçlarının normal değerlerin üzerinde olduğunu ve sağlık açısından önem taşıdığını duyurması ardından Girne Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı.

Güngördü: “3 binada sızma vardı onları bağladık ama su yine kirli çıktı”

Püskülü bölgesinde pis su pompasında hiçbir sorun olmadığını söyleyen Güngördü, “pompadan ve bağlı olduğu havuzdan hiçbir arıza olmadığı dönem, hiçbir elektrik kesintisi olmadığı dönem ve hiçbir sızma olmadığı dönemde de su kirli çıkar” dedi. Bunun nedenini araştırılmaya başlandığını aktaran Güngördü, “yapılan incelemede bu pompaya çok yakın 4 tane bina var. Bu binaların 3’ünü aynı firma, 1 tanesini de farklı şirket yaptı. Teknik arkadaşlar bu binaların kuyularından şüphelendi çünkü orası kayalıktır ve eskiden dere yatağı gibiydi. Arkadaşlar pompaların çalıştığını ve pompa havuzundan sızma olmadığını gördüler ancak bu binaların olduğu yerde septik kuyuların dolu olduğu görüldü. Bu kuyulardan denize sızma ihtimalinin yüksek olduğu düşünüldü. 22 Haziran’da yapılan tahlilde de orası kirli çıktı. Seçimden sonraki hafta oradaki şüpheli binalar tekrardan düzenlendi ve ana arıtma tesisine bağlandı. Şuanda o 3 binadan da sızma yok” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyenin kuyularından ve pis su kanalizasyon şebekesinden kaynaklanan bir sorun olmadığının tespit edildiğini, bölgede eskiden kalma denize akan pınara kirli su sızıp sızmadığını araştırmak için yeni bir tahlil yaptıklarını ve sonucu beklediklerini açıkladı.

“Pınardan tahlil aldık sonucu bekliyoruz”



Püsküllü bölgesindeki bir mahallede yıllar öncesinden kalma pınar (akarsu) olduğunu söyleyen Güngördü, “acaba bu pınarın konut bölgelerinden denize doğru gelirken herhangi bir kuyudan kirli suyu çeker mi diye araştırma yaptık. Pınarın döküldüğü noktadan ve biraz daha yukarıdan tahliller alındı. Bunların sonuçlarını bekleriz” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın da aynı noktadan örnek alarak tahlil yaptığını aktaran Güngördü, “Sağlık Bakanlığın yetkilileri bize, bir kirlilik varsa bunun 48 saatte giderilemediğini ve denize başka bir şey atılmazda 8-10 gün arasında denizin normal haline gelebileceğini söylediler” dedi.

Sorunun mutlaka çözüleceğini belirten Güngördü, tahlil sonuçlarının yine kirli çıkması halinde Püsküllü Bölgesi’nde denize girmeyi yasaklayarak, uyarıcı levha konulacağını söyledi.

Tahlil sonuçlarına göre akarsu pınarıyla ilgili tedbirler alınacağını aktaran Güngördü, “Tahlillerin kirli çıkması halinde pınarın yönünü değiştirip belki bir başka sistem yapacağız. O pınarın sızıntı suyunu da beklide pompaya bağlayacağız.