Girne’de gençler iklim ve çevre için yürüdü

Girne Anafartalar Lisesi ve 19 Mayıs TMK öğrencileri küresel ısınma ve iklim değişikliğinin neden olabileceği olumsuz etkilerine ve geleceklerine sahip çıkmak için bu sabah öğrenci eylemi gerçekleştirdi.

Girne sokaklarında iklim değişikliğine dikkat çekmek ve çarpık yapılaşmanın etkilerini anlatmak için sloganlar atarak duyarlılık gösteren gençler “İklimi Değil Sistemi Değiş’, ‘Zamanımız yok’ ve İngilizce yazılı pankartlarla Girne antik limana kadar bir yürüyüş yaptı.

Fotoğraflar Hasan Sarpten