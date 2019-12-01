Girne'de elektrik trafosu yandı

Girne'de trafo yanması sonucunda kentin bir bölümüne elektrik verilemiyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan facebook sayfasından yaptığı açıklamda Girne eski liman çevresini besleyen trafonun yandığını ve ekiplerin sorunu düzeltmek için çalıştığını duyurdu.

Gerekirse trafonun değişeceğini kaydeden Onurhan, sorunun çözümünün uzun bir süre alacağını da ifade etti.

Trafonun yanmasından kaynaklı bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanmakta.