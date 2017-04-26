Girne'de elektrik kesintisi olacak
Girne'de yarın 09.00 - 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak
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Girne trafo merkezi yüksek gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmasından dolayı yarın Girne’nin tümü, Doğanköy’ün bir bölümü, Boğaz Piknik Alanı, Karaoğlanoğlu, Girne Sanayi Bölgesi ve Zeytinlik’te 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik enerjisi kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, elektrik enerjisinin çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceği, bu nedenle şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği bildirildi.
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Etiketler : Girne, elektrik kesintisi
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