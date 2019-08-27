Girne'de elektrik kesintisi olacak
Girne’de yarın 09.00 ile 13:00 saatleri arasında Erdener Süpermarket karşısı; Çarşı Selvi ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.
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Girne’de yarın 09.00 ile 13:00 saatleri arasında Erdener Süpermarket karşısı; Çarşı Selvi ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kesinti şebekede yapılacak çalışmalardan dolayı olacak.
Aydınköy'de de kesinti olacak
Güzelyurt’ta yarın, 09:30 ile 14:00 saatleri arasında, Aydınköy Trenyolu Bölgesi Çıkmaz Sokak ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yürütülecek çalışmadan dolayı yapılacak.
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