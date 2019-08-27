Girne'de elektrik kesintisi olacak

Girne’de yarın 09.00 ile 13:00 saatleri arasında Erdener Süpermarket karşısı; Çarşı Selvi ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, kesinti şebekede yapılacak çalışmalardan dolayı olacak.

Aydınköy'de de kesinti olacak

Güzelyurt’ta yarın, 09:30 ile 14:00 saatleri arasında, Aydınköy Trenyolu Bölgesi Çıkmaz Sokak ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yürütülecek çalışmadan dolayı yapılacak.