Girne’de eğlenceli gece

Sevilen sanatçı Korhan, Colony Hotel’de sunduğu müzikleriyle konuklara unutulmaz bir geceye daha imza attı. Başarılı sanatçı, Kıbrıs’taki özel orkestrasıyla sahneye çıktı ve yaklaşık 500 kişiye yine unutulmaz bir gece sundu. İş ve siyaset dünyasından birçok tanınmış kişinin de Korhan’ı dinleyenler arasında bulunduğu ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu gecede sanatçı, son günlerin sevilen şarkılarını seslendirerek keyifli saatler yaşattı. Korhan, üç saat kaldığı sahnede konuklardan tam not aldı. Gecede Korhan’ı eşi Zühal Topal yalnız bırakmadı.