Girne'de düzensizlik bezdirdi

Dila ŞİMŞEK

Girne’de yaşamını sürdürenler ‘bitmeyen altyapı çalışmaları, trafik yoğunluğu, yeni yapılan binaların yüksekliğinden yakındı.

“Trafik ve bitmeyen inşaatlardan bıktık” diyen Girne sakinleri, özellikle ‘trafiğin yoğunluğu, sürekli devam eden altyapı çalışmalarından’ bezdiklerini dile getirdi. Kimi Girne sakinleri ise hayat pahalılığı ve çevre düzensizliğinden dem vurdu.

“Yollar hep çalışma halinde, yeni ve yüksek binalar yapılıyor, Girne’de yaşamak git gide zorlaşıyor” diyen Girne sakinler, YENİDÜZEN’e dert yandı.

Girne Sakinleri ne dedi?

Mustafa Bebek: “Çevre düzenlemesi şart”

“Trafikte yolların dar olması ve kaldırımların küçük olması çok kötü. İnşaat sektörü çok büyük rahatsızlık veriyor. Binaların tamamlanması çok uzun sürüyor. Yollarda ise aydınlatma yok, bazı yollar akşamları zifiri karanlık oluyor. Bu gibi sorunlar burada yaşan yurttaşa oldukça zorluk çıkarıyor. Çevre düzenlemesi şart.”

Can Naneci: “Girne trafiğe boğulmuş durumda”

“Trafik özellikle bazı caddelerde çok sıkışık. Bu da doğal olarak çalışan insanlara zorluk yaratıyor. Girne resmen trafiğe boğulmuş durumda. Girne Kıbrıs’ın gezilebilecek en güzel ve turistik yeri olmasına rağmen, turistik bölgeler pek de bakımlı değil. Özellikle turistlerin en çok bulunduğu bölgelerden biri Kordonboyu’nda, birçok kişi oturup alkol tüketiyor. Yanlış anlaşılmasın, asla karşı değilim veya yadırgamam. Fakat bu kadar turistin geldiği bir bölgede rahatsız edici davranışların olmaması gerekir.”

Haluk Tahmaz: “Fakat hayat pahalılığı önemli bir sorun”

“Girne’yi seviyorum ve belediyenin çoğu çalışmasından memnunum. Fakat hayat pahalılığı önemli bir sorun. Girne’de her şey ekstra pahalı ve karşılanması güç oluyor. Ayrıca insanların soğuk kanlı ve önyargılı olması da benim için olumsuz bir etken.”

İsmail Kiper: “Trafikten ve hayat pahalılığından çok şikayetçiyim”

“Trafikten çok şikayetçiyim. Sokaklar çok dar, çarpık yapılaşma var. Ayrıca hayat da çok pahalı. Kira, market vs günlük yaşamda ihtiyacımız olan şeylerin masrafını karşılayabilmek çok zor. Bu ancak yetkililerin bu konuda değişim yapmak için adım atmasıyla olumlu sonuçlanabilir.”

Ghislain Eleyth: “Özellikle kira ve okulu sterlin olarak ödemekte çok zorlanıyoruz”

“Girne’yi genel olarak beğeniyorum ve seviyorum. Fakat maalesef çok pahalı bir şehir. Özellikle kira ve okulu sterlin olarak ödemekte çok zorlanıyoruz. İş bulup çalışmak istediğimde ise, Türkçem yeterli olmadığı için olumsuz yanıt alıyorum. Günlük masraflarımızı ve kiramızı karşılamak bizi güç durumda bırakıyor.”

George Nsom: “Masraflarımızı ödediğimizde kendimiz için bir şey kalmıyor”

“Ben iki yıldır Girne’de yaşıyorum. Girne’yi sevmeme rağmen hayat pahalılığı yüzünden tadını çıkaramıyorum. Okul ve kirayı dolar veya sterlin olarak ödememizi istiyorlar. Döviz kurlarına bakarsanız bunun ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz. Masraflarımızı ödediğimizde kendimiz için bir şey kalmıyor. İş bulmak da çok zor. Aynı zamanda, okulun bize sağladığı bir staj da yok. Bu yüzden yeterli para kazanamıyoruz.”

Şaban Dündar: “En büyük sorun hayat pahalılığı”

“Şu anda benim için en büyük sorun hayat pahalılığı. Özellikle kiralar çok pahalı ve ev arkadaşı olmadan kira masrafını karşılayabilmek neredeyse mümkün değil. Aynı zamanda insanlardan maruz kaldığımız ırkçılık da çok olumsuz bir etken. Dışlanma hissi çok kötü.”

İsmail Zincirkıran: “TL olarak aldığımız maaş ile sterlin olarak ev kirası ödememiz bekleniyor”

“On sekiz senedir burada yaşıyorum. Fakat herhangi bir yasal hakkım bile yok. Ailem vatandaşlık hakkı elde ettiği halde ben hâlâ olamadım. Bunu denetimin düzensizliğine bağlıyorum. Diğer bir sorun ise hayat pahalılığı. Özellikle kiralar çok pahalı çünkü maaşımızı TL olarak alıyoruz ama sterlin olarak ödememizi istiyorlar. Çevre düzenlemesi yok. Şehir merkezi temiz görünse de, dış çevrelerde kirlilik çok fazla.”

Chems Eddine Bouchareb: “Girne özellikle öğrencilere çok pahalı”

“Girne özellikle de öğrenciler için çok pahalı bir yer. Okul, ev kirası, market ürünleri, restoranlar… Hayat pahalılığı bizleri çok zor durumda bırakıyor, çünkü öğrenciler olarak pek bir gelirimiz yok. Bazı yerlerdeki fiyatların ile döviz ile ödenmesi hem mantıksız hem de burada yaşayanlar için olumsuz bir durum.”

Songül Kızılyürek: “Bitmek bilmeyen yollar, asfaltlar ve binalar insanları bıktırdı…”

“Girne’nin çok büyük bir trafik sorunu var. Bitmek bilmeyen yollar, asfaltlar ve binalar insanları bıktırdı… Eski evler yıkılıp çok uzun binalar yapılıyor. Bunlar, Girne’de yaşayan insanlar için ciddi problemler. Şiddetli bir yağmurda şehir sular altında kalıyor. Çevre düzenlemesi yapılması ve altyapıların daha hızlı ilerlemesi gerekiyor.”