Girne'de dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Girne’de halkın zaruri kullanımında olan noktalarda dezenfektan uygulamalarına kesintisiz devam ediliyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Turizm Limanı’ndan gelen gemi seferlerinin ülkeye giriş noktasında yapılan dezenfeksiyon çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Kaymakamlık, Polis Genel Müdürlüğü, Devlet Kamu Hizmet Binaları ve Girne Belediyesi ana hizmet binası ve şube vezne noktaları da rutin dezenfeksiyon programı içerisinde dezenfekte ediliyor.

Girne Beldiyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel tüm dünyada pandemi olarak ilan edilen Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla tüm kent genelinde kamusal yoğunluk noktalarında dezenfeksiyon işlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Soyel, zaruri olarak sokağa çıkan vatandaşların yetkililerin belirttiği tüm önlemler azami seviyede dikkat etmesinin önemine de dikkat çekti.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; bu hassas sürecin başarıyla atlatılabilmesi için halkın ve hizmeti zaruri olarak devam etmek durumunda olan kurumların da iş birliğinin esas olduğunu vurguladı.

Güngördü “Girne Belediyesi olarak günlük hayatın elzem hizmetlerinin aksamadan devamı için ilgili ekiplerle yoğun çalışmalara devam edilmektedir. Bakanlar Kurulu’nun bu süreç içerisinde aldığı karar doğrultusunda, ilçeler arası geçişlerin de sınırlanmasıyla zaruri durumlar harici sokağa çıkılmaması gerekmektedir, dolaşan insan sayısının azalması bulaş riskini de şüphesiz azaltacaktır” dedi.

Güngördü Girne Belediyesinin tüm imkanlarını toplum sağlığını korumak için kullandığını da dile getirerek, kentin bütünlüklü korunmasının doğru mücadelenin temeli olduğunu ifade etti.

Güngördü şöyle devam etti:

“Kurumsal mücadele yanında evlerine kapanan ev sakinlerine veya ortak alanları paylaşan apartman sakinlerine de sorumluluklar düşmektedir. Evlerimizde kapanalım, gerekmedikçe sokaklara çıkmayalım. Çevre temizliğimizi korumak bu kritik salgın sürecinde; kontrolü sağlamak anlamına gelecektir. Evsel çöplerin kapağı kapatılmış konteynerlere konulması özellikle kullanılmış maske ve eldivenlerin açığa atılmaması gerekmektedir. Gerek kurumsal noktalarda gerekse bireysel olarak hepimiz üzerimize düşeni yerine getirdikçe salgını kontrol etmek mümkün olacaktır.”

“İŞLETMELER DE KENDİ ÖNLEMLERİNİ ALMALI”

Güngördü, Girne Belediyesi tarafından kamusal alanlardaki hijyen önlemleri alınırken; kent genelinde hizmeti devam eden kurumsal alanlarda da işletmelerin kendi önlemlerini almaları gerektiğini belirtti.

Kurumsal yerlerde, zemin dahil olmak üzere, insanların temas ettiği kapı kolları, sandalye kenarları, tezgâh üzerleri vb. genel yüzeylerin temizliği ve hijyeninin özenle yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden Güngördü, yüzeylerin hijyenini sağlamada Klor bazlı (Çamaşır suyu, Domestos vb.) veya Antiseptik özellikli (Dettol, Sanitol vb.) kimyasal ilaçların kullanılması ve kapalı ortamların düzenli havalandırılmasının sağlanması gerektiğini ifade etti.

Güngördü ayrıca, el hijyeni için minimum %70 içeriğindeki alkol bazlı dezenfektanlar veya antiseptik özellikteki solüsyonlar kullanılması gerektiğini de hatırlattı.