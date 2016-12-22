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  3. Girne'de deniz feneri yıkıldı
Girne'de deniz feneri yıkıldı

Girne'de deniz feneri yıkıldı

Fırtına ve sağanak yağışlar yurtta etkisini göstermeye devam ediyor.

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Kötü hava şartları Kıbrıs'ta etkili oluyor. Akşam başlayan fırtına ve sağanak yağışlar yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Girne Limanı'ndaki deniz feneri yıkıldı

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Bu arada Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, gökgürültülü sağanak yağış kesintisiz olarak pazartesi gününe kadar sürecek.

Bugün ve yarın zaman zaman fırtına da etkili olacak.

 

Fotoğraf ve video görüntü: Didem Menteş

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Girne Limanı'ndaki deniz feneri yıkıldı,

Girne Limanı'ndaki deniz feneri yıkıldı,

Kötü hava şartları Kıbrıs'ta etkili oluyor.

Girne'den felaket görüntüleri

Girne'den felaket görüntüleri

Girne'de fırtına etkili oldu

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