Girne'de deniz feneri yıkıldı
Fırtına ve sağanak yağışlar yurtta etkisini göstermeye devam ediyor.
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Kötü hava şartları Kıbrıs'ta etkili oluyor. Akşam başlayan fırtına ve sağanak yağışlar yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Girne Limanı'ndaki deniz feneri yıkıldı
Bu arada Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, gökgürültülü sağanak yağış kesintisiz olarak pazartesi gününe kadar sürecek.
Bugün ve yarın zaman zaman fırtına da etkili olacak.
Fotoğraf ve video görüntü: Didem Menteş
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Etiketler : hava durumu, girne liman, deniz feneri
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