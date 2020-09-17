Girne'de denetimler yapıldı
Girne Polis Müdürlüğü, Girne Kaymakamlığı ve Girne Belediyesi ekiplerinin Covid - 19 salgını çerçevesinde bugün 10:00 - 13:00 saatleri arasında Girne'de şehir içinde faaliyet gösteren bahis evleri ve kahvehanelerde, denetimler gerçekleştirdiği bildirildi
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Girne Polis Müdürlüğü, Girne Kaymakamlığı ve Girne Belediyesi ekiplerinin Covid - 19 salgını çerçevesinde bugün 10:00 - 13:00 saatleri arasında Girne'de şehir içinde faaliyet gösteren bahis evleri ve kahvehanelerde, denetimler gerçekleştirdiği bildirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedildi.
Foto: Arşiv
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