Girne’de darp; Koyunlarını otlatırken darp edildi

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Talu, Girne’de Zeytinlik bölgesinde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda zanlının arazisi içerisinde koyun otlattığı gerekçesiyle Ö.D’nin boğazını sıktıktan sonra, darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını, soruşturma yapıldığını ve gerekli ifadelerin alındığını açıkladı.

Zanlının askıda davası olmadığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme iki kefilin 40’ar bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.