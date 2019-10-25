Girne'de darp!

Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekânında dün gece 03.30 sıralarında C.B (E-23) 124 promil alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada, aralarında çıkan tartışma sonucunda Ercan Bülbül’ü darp etti.

Polis açıklamasına göre, Bülbül’ün yüzüne içki bardağıyla vuran C.B adı edileni yüzünün çeşitli yerlerinden yaraladı.

C.B tutuklandı.