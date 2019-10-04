Girne'de darp!

Girne’de, market çalışanı İsmail Fırlar dün alkollü bir kişi tarafından darp edilerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Girne’de faaliyet gösteren bir market içerisinde, B.S (E-23)’nin alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada market çalışanı İsmail Fırlar ile çıkan tartışmada öldürmek ile tehdit edip şiddet tehdidinde bulunduktan sonra bir reyondan almış olduğu içki şişesini kırarak Fırlar’ın sol kolunu ve sol kaş üzerini keserek yaralanmasına sebep oldu.

Açıklamada, bahse konu şahsın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.