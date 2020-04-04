Girne’de bir market önü Böyle de olmuyor!





Uyarılara, cezalara, yaptırımlara ve tüm çağrılara rağmen evlerinden çıkanlar sosyal mesafeye de aldırış etmiyor. Girne’de bir market önünde, iç içe geçmiş, yakın temasta insanlar… Peki Covid-19 salgını nasıl önlenecek? Bu salgının bulaşma yaygınlığının önüne nasıl geçilecek? Sağlık uzmanları, hekimler, hemşireler “aman dikkat” diyor, duyarlılık istiyor.