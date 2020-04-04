Girne’de bir market önü Böyle de olmuyor!
Uyarılara, cezalara, yaptırımlara ve tüm çağrılara rağmen evlerinden çıkanlar sosyal mesafeye de aldırış etmiyor.
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Uyarılara, cezalara, yaptırımlara ve tüm çağrılara rağmen evlerinden çıkanlar sosyal mesafeye de aldırış etmiyor. Girne’de bir market önünde, iç içe geçmiş, yakın temasta insanlar… Peki Covid-19 salgını nasıl önlenecek? Bu salgının bulaşma yaygınlığının önüne nasıl geçilecek? Sağlık uzmanları, hekimler, hemşireler “aman dikkat” diyor, duyarlılık istiyor.
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Etiketler : corona
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