Girne'de bir kadın bıçaklandı

Dünya emekçi kadınlar gününde Girne'de Elif Lort, bir erkek tarafından bıçaklandı.

YENİDÜZEN'e yapılan polis açıklaması şöyle:

8.3.2020 tarihinde, saat 20:45 sıralarında, Girne'de Şht. Nahit Hasan Sokak üzerinde, A.Ç. (E-41) , henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı tartıştığı Elif LORT (K-45)'u tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklayarak ağır sekilde yaralanmıştır.

Elif LORT kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. A.Ç. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.