Girne'de bir günde 10 yerel vaka

Genç Tv'de Mustafa Alkan'ın konuğu olan Ali Pilli, istifa edip etmeyeceği sorusu üzerine "Ali Pilli istifa etmez. Covid-19'u yenmek için buradayım. Öyle istifa mistifa yoktur. Ali Pilli bağırır çağırır ama istifa etmez. Bu işi başaracağız" dedi.

Girne'de 10 yerel vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ayrıca bugün açıklanan yerel vakaların bölgelerini duyurdu. Pilli'nin açıklamasına göre bugün Girne'de 10, Lefkoşa'da 3 ve Haspolat'da 2 yerel vaka çıktı.