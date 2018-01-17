Girne'de bıçaklama: 3 yaralı

Girne'de Beycanlar Bölgesinde Cengizhanlı Sokak üzerinde bu akşam saat 19:40 sıralarında, iki grup arasında meydana gelen kavgada, ilk tespitlere göre üç kişi yaralandı. Kavga sırasında ayak kısımlarından bıçakla yaralanan İbrahim Donatmış (E-19), Sait Atlar (E-19) ve Erkan Kurmaz (E-21) Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.