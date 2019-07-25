Girne'de bıçaklama: 1 ağır yaralı, 1 kişi aranıyor

Girne'de bu akşam 23.00 sıralarında meydana gelen kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Turan Güneş Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesi içerisinde bir grup arasında çıkan tartışma sonucu bıçakla yaralanan 3 erkek şahıs Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda ağır yaralanan şahıslardan biri ameliyata alınırken diğer iki şahsın tedavilerine acil serviste devam ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis yaralama meselesi ile ilgili olarak bir zanlının arandığını duyurdu.

“Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.