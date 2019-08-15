“Girne’de beton ve trafikten NEFES ALAMIYORUZ”

Devrim DEMİR

Girneliler trafikten ve artan inşaatlar nedeniyle betonlaşan şehirden dert yandı.

Ekonominin son yıllarda geriye gittiğini ifade eden esnaf, iş yapmadığı için dertli. Uzun yıllar önce ekonomik sebeplerden ülkeden ayrılmak zorunda kalan ve tatil için gelen Kıbrıslı Türkler, trafiğe ve plansız yapılaşmaya isyan etti.

Yolların son derece kötü durumda olduğuna da dikkati çeken Girneliler, toplu taşımanın şart olduğunu da söyledi.

YENİDÜZEN olarak Girne’ye gittik, gözlemledik, yurttaşla konuştuk. Tüketiciler pahalılıktan ve alım gücünün düşmesinden, esnaf ise ekonominin gerilemesinden şikayet ediyor.





Girneliler ne dedi?

Tezgün Talat: “Binalar artıyor yollara yatırım yok”

“Yurt dışında yaşıyorum, 42 yıl önce gitmek zorunda kaldım. Her yıl iki kez geliyorum. 42 sene öncesine bakıyorum, kapılar pencereler açıktı. Şimdi her şey çok değişti, artan bir nüfus, Kıbrıs’ın alışık olmadığı birçok olay. Ekonomi de çok kötü; binalar artıyor ama yollara veya biz vatandaşların ihtiyacı olan hiçbir şeye yatırım yapıldığını görmedim. Canımızın ellerinde olduğu yollarımıza da özen gösterelim.”

Elvan Yetken: “Girne’de artan bir nüfus var”

“Girne’nin en büyük sorunlarından biri trafik, ikincisi ise 70 bin millet var en çok suç işlenen şehir konumunda. İnsanlar sürekli ekonomiden şikâyetçi ancak Girne’nin trafiğinin bir diğer artış nedeni de eğlence mekânlarına olan rağbet. Ülkede sorumsuzluk çok fazla, Girne’nin alt yapısındaki kuralsızlığa da artan inşaatlara da göz yumulmamalı.”

Kerem Kaptan: “Girne’de nefes alamaz durumdayız”

“Girne’nin sorunları bitmez. Ekonomik olarak da son bir yıldır turizmin başkentinde ciddi bir durgunluk söz konusu, özellikle Türk Lirası’nın değer kaybı, hepimize kaybettirdi. Yine de sorunlarımızın en büyüğü trafiktir. Acil bir çözüm bulunmalı. Yerleşim ilerledikçe trafik daralıyor. Ciddi anlamda toplu taşımacılığın artması için hükümet teşvik yapmalı arabalar arttıkça Girne’de nefes alamaz duruma geldik.”

Emrah Eser: “Aldığımız hizmeti yeterli bulmuyorum”

“Ödediğimiz vergiler karşılığında devletten aldığımız hizmetleri yeterli görmüyorum. Girne’nin en büyük sorunu artan binalar ve sıkışan trafik. Bununla ilgili derhal bir çözüm bulunmalı vatandaşın hayatını zorlaştıran ne varsa onu yapıyorlar. Toplu taşıma olmadığı için ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz.”

Erkan Eser: “Bitmeyen trafik çilesi”

“Girne’nin alt yapı ve bitmeyen trafiği çileden çıkardı. Yolların ciddi anlamda tadilata ihtiyacı var ve verdiğimiz hiçbir verginin karşılığını alamıyoruz. Artan bir nüfus var bununla birlikte trafikte ciddi bir tıkanma yaşanmakta yetkililer biran önce sistemi değiştirmeli ve vatandaş nefes almalı.”