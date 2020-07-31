Girne’de ‘bayram havası’ yok

Ülkede yaşanan salgın nedeniyle Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, Kurban Bayramı da sessiz başladı. Normalde bayram arifelerinde adım atacak yer bulunmayan Girne sokakları dün sessizliğe büründü.

Sokaklarda deyimi yerindeyse in cin top oynadı. Bayram arifelerinde trafik yoğunluğunun yaşandığı caddeler dün sakindi, araç kuyruklarının oluştuğu Girne Turizm Limanı’da çarşıdan farklı değildi.