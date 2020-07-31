Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Girne’de ‘bayram havası’ yok
Girne’de ‘bayram havası’ yok

Girne’de ‘bayram havası’ yok

Ülkede yaşanan salgın nedeniyle Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, Kurban Bayramı da sessiz başladı.

A+A-

 

Ülkede yaşanan salgın nedeniyle Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, Kurban Bayramı da sessiz başladı. Normalde bayram arifelerinde adım atacak yer bulunmayan Girne sokakları dün sessizliğe büründü.

Sokaklarda deyimi yerindeyse  in cin top oynadı. Bayram arifelerinde trafik yoğunluğunun yaşandığı caddeler dün sakindi, araç kuyruklarının oluştuğu Girne Turizm Limanı’da çarşıdan farklı değildi.

c2-144.jpg

c1-160.jpg

 

Bu haber toplam 131 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler