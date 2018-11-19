Girne'de başkan Pembe Ardıç

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü Girne İlçesi 20. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Başkanlığa oybirliği ile Pembe Ardıç getirildi. Kalabalık gençlik kitlesinin katılımıyla gerçekleştirilen kongreye, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekilleri de katıldı. Divanın oluşturulmasının ardından EDON temsilcisi Panayiotis Efstathiou kongreyi selamlayarak yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar diledi.

ERHÜRMAN: GENÇLERİN SOSYAL ve EKONOMİK KALKINMANIN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPMALARI KONUSUNDA GENÇLİK ÖRGÜTÜ’NE BÜYÜK GÖREV DÜŞMEKTEDİR

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Kongre’ye hitabında, Türk Lirası’nın döviz karşısında ciddi değer kaybetmesi nedeniyle halk olarak zorlu bir dönemden geçildiğini, oluşan fiyat farklılıkları nedeniyle müteahhitlerin ihalelere teklif atamadığını ancak bu sıkıntılı koşullarda söz verildiği şekilde Derinya ve Aplıç kapılarının geçici düzenlemelerle de olsa açılmasının başarıldığını, bunun önemli olduğunu belirtti. İçinden geçilen zorlu koşullarda önemli olanın koşulların daha da ağırlaşmasına yol açan yapısal sorunları doğru tespit ederek, doğru vizyonla bunların giderilmesi için çaba sarf etmek olduğunu söyleyen Erhürman, “Partimiz kurulduğu günden bu yana olduğu gibi bugün de, bir yandan Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesi için azami gayret sarf ederken, diğer yandan da halkımızın sosyal ve ekonomik kalkınması yönündeki adımların hızla atılabilmesi için çalışmaktadır. Bu iki unsur birbirinin alternatifi olmadığı gibi, biri için çalışmak diğeri için çalışmaya engel de değildir. Dahası ikisi birbirini tamamlayan unsurlardır ve CTP’nin vizyonu da budur” dedi. Erhürman, yeni seçilecek yönetim kurulundan beklentisinin büyük olduğunu ifade ederek, gençlerin yaratıcılıklarını sergilemelerine, üretmelerine ve kendilerini gerçekleştirerek ülkenin ve halkın sosyal ve ekonomik kalkınmasının öncülüğünü yapmalarına olanak sağlayacak koşulların oluşturulması konusunda Gençlik Örgütü’ne büyük görev düştüğünü belirtti ve görev alacak kişilere başarılar diledi.

ERDENDOĞ: EMİN ADIMLARLA İLERİYE…

Görevi devreden Gençlik Örgütü Girne İlçe Başkanı Sadi Erdendoğ, kalabalık katılımdan da görülebileceği gibi bu dönemi başarı ile tamamladıklarını, şimdi artık görevi ileriye doğru emin adımlarla yürütebilecek bir ekibe devretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

DEDELER: GİRNE’DE ÖNEMLİ BİR YAPILANMAYA SAHİBİZ

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Bertu Dedeler, CTP’nin Girne’de önemli bir gençlik yapılanmasına sahip olduğunu ve özellikle yerel seçimlerde genç bir adayın seçimlerde yer almasıyla bu yapının kenetlenerek çalışmalara katkı koyduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde bu aktivitenin artarak devam edebilmesi için merkez olarak ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Dedeler, yeni seçilecek yönetime başarılar diledi.

KİŞİ: YENİ DÖNEMDE YENİ YAPIYLA YOLA DEVAM

CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi de konuşmasında kendisinin de Gençlik Örgütü’nden yetişen biri olarak bugün heyecan içerisinde olan arkadaşları çok iyi anladığını söyledi. Gençlik Örgütü’nün geleceğe hazırlık açısından en değerli alan olduğunu belirten Kişi, yeni dönemde çok iyi bir yapıyla yola devam edileceğini ifade etti.

ARDIÇ: OMUZ OMUZA VERİP, ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Gençlik Örgütü Girne İlçesi yeni başkanı Pembe Ardıç, yeni dönemde omuz omuza verip ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti. Geçmiş dönemde olduğu gibi toplumsal konulara ilgi gösteren, insan ve hayvan haklarına önem veren bir anlayışla çalışacaklarını belirten Ardıç, başta toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda olmak üzere, LGBT hakları ve ekoloji konusunda çalışmalar yapacaklarını söyledi. Her ne olursa olsun en önemli hedefin çözüm ve barış hedefi olduğunu söyleyen Ardıç, “barışa ve federasyona olan ihtiyacın her geçen gün artmakta olduğu bugünlerde üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız ve bunu yerine getireceğiz” dedi.

YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Konuşmaların ardından organların seçimine geçilerek yeni yönetim kurulu belirlendi. Pembe Ardıç’ın başkan seçildiği kongrede yönetim kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi: Ahmet Tataroğlu, Çağrı Zorlukasap, Halit Ağırtaş, Mert Sevem, Ramadan Sacır, Şerife Çelebi ve Şermin Yaradanakul getirildi.