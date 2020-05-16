Girne’de araç takla attı

Girne Karşıyaka’da Mr. Pound önünde bugün öğlen 11:50 sıralarında meydana gelen kazada, 45 yaşındaki Özgür Okyunç, PB 089 plakalı aracı sürerken 21 yaşındaki Ahmed Alwani’nin kullandığı ZPF 709 plakalı araca çarptı. Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, Okyunç kavşağa dikkatsizce girerek, Alwani’nin kullandığı aracın önünü kesip kazaya yol açtı. Çarpmanın etkisiyle ZPF 709 plakalı araç takla atarak tavanı üzerinde durabildi. Kaza sonucu yaralanan olmaması sevindirirken, PB 089 plakalı araç 2 Bin 500 TL, ZPF 709 plakalı araç ise 15 Bin TL’lik hasar aldı. Polisin soruşturması sürüyor.