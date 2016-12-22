Girne’de aşırı rüzgar ve yağmur etkili olmaya devam ediyor.

Semih Sancar Caddesi üzerinde, Girne Akçiçek Hastanesi yakınlarında aşırı rüzgar nedeniyle yol kenarında bulunan bir ağaç devrildi.

Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Ekipler tarafından yol içerisine devrilen ağacın kesilmesinin ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

Girne’de Ego Bar içerisinde bulunan ağaç da aşırı rüzgar nedeniyle devrildi, elektrik direği ise yan yattı. Ekipler şu anda ağaca müdahale ediyor.

Öte yandan, Girne bölgesinde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştuğuna dikkat çeken polis, sürücüleri dikkatli ve yavaş seyretmeleri konusunda uyardı.

Özellikle Girne dağ yolunda olası toprak ve taş kaymalarına karşı dikkatli olunması istendi.

EN FAZLA YAĞIŞ ALSANCAK'TA

En fazla yağmur, metrekareye 102 kg ile Alsancak’ta kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Alsancak 102 Kg/M², Zafer Burnu 89 Kg/M², Boğaz 74 Kg/M², Esentepe 69 Kg/M², Girne 68 Kg/M², Koruçam 51 Kg/M², Ercan 38 Kg/M², Alevkaya 34 Kg/M², Kantara, Tatlısu 30 Kg/M², Mallıdağ, Çayırova 29 Kg/M², Sipahi 27 Kg/M², Devlet Üretme Çiftliği 23 Kg/M², Gazimağusa, Yenierenköy 22 Kg/M², Akıncılar, Serdarlı, Sandallar, Kozanköy 21 Kg/M², Salamis, İskele 20 Kg/M², Lefkoşa, Geçitkale 19 Kg/M², Dörtyol 18 Kg/M², Ziyamet, Kırıkkale, Akdoğan, Alayköy 17 Kg/M²”

Yağış alan diğer yörelerde ise 2 ile 16 kg/m² arasında yağış kaydedildi.

(TAK)

Fotoğraf: Didem Menteş