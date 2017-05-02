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Girne'de 5 saat kesinti olacak

Girne'de 5 saat kesinti olacak

Trafo Merkezi yüksek gerilim şebekesine yapılacak proje çalışmaları nedeniyle perşembe günü Girne’nin tümü, Doğanköy’ ün bir bölümü, Boğaz Piknik Alanı, Karaoğlanoğlu, Girne Sanayi Bölgesi ve Zeytinlik’ te 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

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 Trafo Merkezi yüksek gerilim şebekesine yapılacak proje çalışmaları nedeniyle perşembe günü Girne’nin tümü, Doğanköy’ ün bir bölümü,  Boğaz Piknik Alanı, Karaoğlanoğlu, Girne Sanayi Bölgesi ve Zeytinlik’ te 5 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00-14:00 saatleri arasında olacak.

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