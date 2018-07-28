Girne Yat limanı'nda 45 kişi yakalandı
FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle 9’u kadın, 17 çocuk 45 kişi dün gece Girne Yat Limanı’ndan Yunanistan’a kaçmak istediği iddiasıyla yakalandı
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FETO ile bağlatısı olduğu gerekçesiyle Türkiye’de haklarında arama kararı olan 19 erkek, 9 kadın, dün gece Girne Yat Limanı’ndan Yunanistan’a kaçmaya çalışırken polis tarafından tespit edildi.
Özel soruşturma ekibi dün gece Girne’de düzenlediği operasyonda Türkiye’de FETO’dan aranan 19 erkek, 9 kadın’ı Yunanistan’a yasa dışı yollardan kaçmak üzereyken yakaladı.
Toplam 28 kişi olan şahısların yanlarında 17 çocuk olduğu da tespit edildi. Girne Kaza Mahkemesi’ne bu sabah çıkarılan zanlılar hakkında 3’er gün tutukluluk emri verildi.
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Etiketler : fetö, girne yat limanı, mahkeme
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