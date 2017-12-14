Girne Yat Limanı değil YÜZEN ÇÖPLÜK!..

Adanın en önemli turistik mekanları arasında yer alan Girne Yat Limanı'nda yine çevre kirliliği sorunu yaşanıyor. Küçük yat ve teknelerin bulunduğu alanda, denizde oluşan kirlilik Girne Belediyesi’nce temizlenmesine karşın aynı alan, bir gün içerisinde yeniden yüzen çöplüğe döndü.

Didem MENTEŞ

Turizmin can damarı olan Girne Yat Limanı pislikten geçilmiyor.

Geçtiğimiz gün küçük yatların ve teknelerin bulunduğu yerde oluşan kirlilik sosyal medyaya da yansıdı. Gün yüzüne çıkan kirlilik aynı gün Girne Belediyesi tarafından temizlendi ancak aynı yer bir gün içerisinde yeniden çöplüğe döndü.

YENİDÜZEN dün limana giderek bölgedeki kirliliği görüntüledi. Belediyenin temizlik yaptığı alanda kısa sürede atıkların oluştuğu, çevre kirliliğinin yeniden meydana geldiği görüldü.

Limanı gezen turistler, denizin içerisinde ve bazı noktalardaki çöp atıklarını görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, fotoğraf çektirmek isteyenler ise çöplerin çıkmaması için yön değiştirdi. Kimi turist ise denizdeki çöpleri cep telefonuyla görüntüledi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Girne Belediyesi arasında yıllardır yaşanan yetki karmaşası nedeniyle çevre ve görüntü kirliliği yaşanan limanda, çoğu zaman lağım kokusu da yayılmaya devam ediyor.



Deniz temizlenmesine rağmen aynı yerler dün yeniden çöplerle doldu



Turistler denizin içerisindeki ve kayalıklar üzerindeki çöp atıklarını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi



1 günde deniz yine çöplerle dolup taştı, turistler görüntüledi