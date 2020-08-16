Girne ve Güzelyurt'ta sıkı denetim

Polis, dün akşam 21.00-01.00 saatleri arasında Girne ve Güzelyurt'ta asayiş ve trafik denetimi denetimi yaptı.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren kahvehaneler, barlar, eğlence yerleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlarda kontroller gerçekleştirilmiştir. Kontroller esnasında tasarrufunda kanunsuz bıçak bulundurduğu tespit edilen bir kişi aleyhinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 477 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 96 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 26 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu mekanlarda kontroller gerçekleştirilmiştir. Kontroller esnasında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu 525 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 76 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 11 araç trafikten men edildi.