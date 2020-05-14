Girne Üniversitesi’nin burs sıralama sınavı 10 Haziran’da…

Girne Üniversitesi’nin 16 Mayıs’ta olacağını açıkladığı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 10 Haziran Çarşamba gününe ertelendi.

Üniversite’den yapılan açıklamaya göre, Girne Üniversitesi kampüsünde 10 Haziran Çarşamba günü saat 10.30’da tek oturumda yapılacak sınava KKTC vatandaşları ile lise eğitimini kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan TC vatandaşları katılabilecek.

Girne Üniversitesi 2020-2021 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na kayıt için son başvuru tarihi 8 Haziran Pazartesi.

420 burs kontenjanı için düzenlenecek sınava katılacak adaylar başvurularını http://kktcsinav.kyrenia.edu.tr/ adresinden online olarak yapabilecek. Bilgiler, 05338552511 numaralı telefona, WhatsApp üzerinden de gönderilebilecek.



Ücretsiz otobüs servisleri düzenlenecek

Sınav için Güzelyurt Terminali ve Mağusa Terminali’nden saat 08.30’da, Lefkoşa Terminali ve Alsancak Belediyesi’nden 09.00’da ve Girne Barış Parkı’ndan 09.30’da kampüse ücretsiz otobüs servisleri düzenlenecek.



Sınav kaydı için gerekli belgeler

Sınava kayıt için adayın kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafı yeterli.

Aralarında Denizcilik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’nin de bulunduğu toplam 12 fakülteyi bünyesinde barındıran Girne Üniversitesi, açıklamaya göre, yüzde 75’e varan burs imkanları sunacak.