Girne Turizm Limanı’na iki gemi birden

"1 Temmuz" açılma süreci kapsamında, büyük çoğunluğu karantinasız uygulanacak olan kara, deniz ve hava yoluyla ülkeye girişler bu sabah başladı, bu çerçevede Mersin Taşucu'ndan kalkan 2 yolcu gemisi Girne Turizm Limanı’na geldi.

Filo ve Akgünler Denizcilik’e ait 2 yolcu gemisi Girne Turizm Limanı'na demir attı.

İki gemi seferi ile gelen listede toplam 181 kişi bulunuyor. Filo Denizcilik'te askeri personel ve ailelerinin de dahil olduğu 85 kişi, Akgünler Denizcilikte ise 75'i sivil 96 yolcu olduğu öğrenildi. Limana gelen toplam 150 kişinin gelen yolcu, geriye kalanların ise asker ve asker ailesi olduğu belirtildi. Asker ve aileleri, her seferde 75 yolcu sınırlaması kapsamına dahil edilmedi.

Görevliler gelen yolcuların sosyal mesafeyi koruması için sürekli uyarılarda bulundu. Güneş altında durmak istemeyen yolcular gölge alanlara sığındı. Yolcular, limandan ülkeye giriş işlemi için isim isim sırayla gümrük işlemine çağrılıyor.

Limanda PCR testi uygulanıyor

Gemi seferlerinde de Türkiye’den gelişlerde karantina olmayacak, çifte PCR uygulanıyor. Gelecek yolcular hem Türkiye’de PCR testi yapmak durumunda olacak hem de limana girişte bu teste tabi tutuluyor. Yolcular limanda PCR testinin ardından ülkeye giriş yapacak. Gelecek yolcular risk grubunda bulunan ‘C’ grubundaki ülkelerin her hangi birinde bulunmuşsa 14 gün karantina zorunluluğu ile ülkeye giriş yapabilecek. Bakanlık, Girne Limanı’ndan bugünden itibaren her gün 150 yolcunun ülkeye giriş yapabileceğini açıklamıştı. YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “Her iki acenteye de günlük 75’er yolcu taşıma sınırlaması getirildi. Yani deniz yolu ile günde 150 yolcu gelecek” demişti. Mağusa Limanı’ndan yolcu taşıması yapılmayacağını ifade eden Atakan, ilk etapta sadece Girne Limanı’nın kullanılacağını belirtmişti. “Gemi seferleri zaten devam ediyordu aynen seferleri tır ve yük getirimi devam edecek. Her iki acenteye de günlük 75’er yolcu taşıma sınırlaması getirildi. Yani deniz yolu ile günde 150 yolcu gelecek” diyen Atakan, Limanda her türlü sağlık ve güvenlik önleminin alındığını kaydetmişti.

Gelenler sıcaklık ölçümü için termal kameraya da tabi tutuluyor. .

İlk uçak indi: 11 kişi karantinaya

İkinci uçak da indi: 212 yolcu Ercan'da