Girne TSM, 20’nci yılını sahnede kutladı

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu (TSM), 20’nci kuruluş yılı nedeniyle “Kamran Aziz” anısına konser düzenledi. GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezinde Şef İhsan Gürel yönetiminde 53’ncüsü gerçekleşen konserde, 14 şarkı seslendirildi. Konserde ayrıca Kamran Aziz’in “Al yemeni mor yemeni” ve “Kıbrısım” eserlerine yer verildi. Gecede, topluluğun kurucuları olan Salih Coşar, Fikret Şentürk, Dt Zekai Yeşiladalı, Dr Nuray Yeşiladalı, Osman Kasapoğlu ve İsmet Pişmiş’e 20’nci yıl anı plaketi takdim edildi. Kuruluş yıldönümü nedeniyle pasta kesilen gecede konserin sunumunu yapan Hüseyin Kanatlı ve şef İhsan Gürel’e teşekkür plaketi verildi.

Güngördü: Amatör ruhla profesyonel çalışıyorlar

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, gecede yaptığı konuşmada Türk Sanat

Müziği Korosu’nun 20 yıldır, özveri ve emek ile amatör bir şekilde profesyonel bir anlayışla çalışıp, fedakarlık yaparak, bu günlere gelindiğini söyledi. Nidai Güngördü, kültür ve sanatın önemine dikkat çekerek, koronun kurulmasını sağlayanlarla birlikte konsere katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yeşiladalı: Vefa örneği bizi duygulandırdı

Gecede ayrıca Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği topluluğunun kurulma sürecinde yer alan 6 kişiden biri olan Dr Nuray Yeşiladalı kurucular adına bir konuşma yaptı. Nuray Yeşiladalı ise konsere davet edilip kendilerine plaket takdim edilmesinin bir vefa örneği olduğunu ve çok duygulandıklarını belirterek, başkan Nidai Güngördü’ye teşekkürlerini sundu. Yeşiladalı, kendilerinden sonra bayrağı devralan şef İhsan Gürel ve ekibinin koroyu iyi yerlere getirdiğini kaydetti.