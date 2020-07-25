“Girne Tapu’da işler yürümüyor”

YENİDÜZEN

Girne Tapu Dairesi’nde ‘işlem yapamaz hale gelindiğini’ savunan birçok müteahhit firma, avukat, emlakçı gibi iş insanı, bu nedenle mağdur olduğunu iddia etti, Girne Tapu Dairesi Amiri Gürkan Yanıkten, bu iddiaları reddetti: “Hepimiz de imza yetkimizi kullanıyoruz, işleyiş sorunsuz”

Girne Tapu Dairesi’nde geçtiğimiz yıl iş adamı M.E.’nin davasıyla ilgili ‘Sahtelenmiş evraklara onay verdikleri’ düşüncesiyle yargı önüne çıkarılan üç daire görevlisi ardından, hiçbir çalışanın ‘imza yetkisi’ kullanmak istemediği, bu nedenle de tapudaki işlerin durduğu iddia edildi.

Girne Tapu Dairesi Vekaletname Bölümü’ndeki işleyişten şikayetçi olan birçok kişi, konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Dairedeki işleyişte, ‘İmza yetkisi’ alanında sıkıntı yaşandığı, müdür ve çalışanların sorumluluk almaktan kaçtığı iddia edilirken, bu durumun tüm işleri aksattığı ve zora sürdüğü belirtiliyor.

Daire’deki tüm işlemlerin adeta durma noktasına geldiği, bu nedenle çoğu zaman Güzelyurt ve Lefkoşa Tapu’da işlem yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden birçok iş sahibi, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere pek çok yere şikayet dilekçesi gönderdi.

Yanıkten: “Hepimiz de imza yetkimizi kullanıyoruz”

Girne Tapu Dairesi Amiri Gürkan Yanıkten, işleyişlerinde hiçbir sıkıntı bulunmadığını vekaletnameleri imzalayacak personelleri bulunduğunu kaydetti.

Yanıkten, “Bu alanda hiçbir sorun yok. Hepimiz de imza yetkimizi kullanıyoruz. Girne Tapu’da vekaletnameleri imzalayacak personel var. Şartlara uygun her vekaletnameyi imzalıyoruz. İşleyişimizde bir sıkıntı yok.” dedi.

Tapu işleyişindeki sıkıntılar yanında, bazı çevrelerce, Girne Tapu Dairesi Amiri Gürkan Yanıkten’in görevden alınacağı iddia edildi. Yeltekin, bununla ilgili kendisine bir bilgi ulaşmadığını dile getirdi.

3 çalışan tutuklanmıştı

Hatırlanacağı üzere; sahte evrakla üzerine mal geçirme davası ile ilgili olarak ortaya çıkan iş insanı M.E. soruşturmasında Girne Tapu Dairesi'nden de üç çalışan tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Girne Tapu Dairesi’nde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan gelişmeler üzerine dairede görev yapan 5 memur sorguya alınmış ve Sahtelenmiş evraklara onay verdikleri düşünülen 3 çalışan tutuklanmıştı.