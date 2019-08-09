Girne Tapu karıştı!

Girne’de sahte evrak düzenleyerek başkalarına ait dairelerin devrini şirketi üzerine yaptığı gerekçesi ile tutuklanan tanınmış iş insanı M.E. ve suç ortağı olduğu ileri sürülen S.Ö’nun ardından derinleşen soruşturmada 3 tapu çalışanı kadın da dün tutuklandı.

Girne Tapu Dairesi’nde çalışan 3 kişi de bugün mahkeme huzuruna çıkarılırken, HAK-SEN Başkanı İzzet Türkmen Girne Tapu Dairesi’nde bugün itibarı ile grev kararı aldıklarını, Konu ile ilgili basın açıklaması ilerleyen saatlerde yapılacağını duyurdu.

Öte yandan, Girne Tapu Dairesi çalışanlarının tutuklanan arkadaşlarına destek olmak amacıyla bugün mahkemeye gitmek istedikleri, Girne Tapu Müdürü’nün çalışanlara ‘izinsiz giderseniz sizi polise veririm’ dediği ve çalışanların buna karşın 3 avukatla mahkemeye gittiğine ilişkin iddialar da basına yansıdı.