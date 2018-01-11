Girne sonradan açıldı: 58-87

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde 5’inci hafta karşılaşmasında Girne Amerikan Üniversitesi ile Girne Üniversitesi, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. İlk iki periyodu GAÜ önde tamamlamasına rağmen üçüncü periyotta maçı koparan Girne Üniversitesi, son periyotta aradaki farkın kapanmasına izin vermeyerek maçı 87-58 kazandı. Ligin açılış maçında LAÜ’yü mağlup ettikten sonra galibiyete hasret kalan Girne Üniversitesi, üç maç sonra galip gelirken, GAÜ ligin ilk yarısını galibiyet alamadan tamamlamış oldu.

Karşılaşmada Girne Üniversitesi adına 27 sayı kaydeden Willie Clayton en skorer isim oldu.

SALON: E. Apakan Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Serdar Kiracıoğulları, Burak Pehlivan

GAÜ: Batuhan Tüzmen, Mehmet Tekyıl (4), Kutay Fidansoy, Kimani Lane (11), Gordan Glomazic (2), İbrahim Cansız, Alpay Şerbetçioğlu (11), Uraz Şentürk (11), Berk Karabetça, Sarp Güngör (13), Arif İleli, Emre Çetinaslan

GİRNE ÜNİVERSİTESİ: Benon Selengin (7), Niksa Nikolic (2), Kıvanç Koruyan, Hamit Çeliktaşlılar, Fehmi İpar (10), Xavier Smith (17), Batu Aybars (2), Osman Barışsever, Willie Clayton (27), Günay Ertopaloğlu (3), Doğukan Doğu (3)

PERİYOTLAR: 22-20, 38-35 (16-15), 44-63 (6-28), 58-87 (14-24)