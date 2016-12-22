SALON: İstanbul BJK Akatlar Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Taner İbin, Seyhan Topaloğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

BEŞİKTAŞ: Sade Zellous (15), Burcu Çiğil (8), Esra Erden (3), Sera Özelçi, Lindsey Harding (11), İva Perovanovic (18), Meltem Avcı, Mehtap Karabilecen, Buse Özek, Sevgi Uzun, İrena Stokes (17), Kübra Ekşi

GİRNE ÜNİVERSİTESİ: Simay Karaman (6), Didem Çelebi, Deniz Aygül, Özge Yavaş, Ayça Vural, Adrijana Knezevic (15), Tijana Krivacevic (10), Betül Erkoyuncu, Merve Aydın (13), Marica Gajic, Cappie Pondexter (18)

Eren ŞİŞİK

Türkiye Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Girne Üniversitesi, İstanbul’da Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 72-62 kazandı. Girne Üniversitesi aldığı mağlubiyetle 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Karşılaşmada 18’er sayı kaydeden Girne Üniversitesi oyuncusu Cappie Pondexter ve Beşiktaş oyuncusu İva Perovanovic maçın en skorer isimleri oldu.

Maça Beşiktaş takımı hızlı başlarken siyah beyazlılar Zellous ve Perovanovic ile sayılar bularak rakibi karşısında üstünlük kurdu. Bu baskı karşısında Girne Üniversitesi takımı Merve Aydın’ın etkili oyunuyla cevap vermeyi başardı. Merve’nin oyuna girmesiyle oyunda dengeyi kurmayı başaran Girne Üniversitesi buna rağmen pota altında İrena Stokes’u özellikle savunmada durduramadı. Bunun sonucunda Beşiktaş takımı ilk periyodu 19-12 önde kapatmayı başardı.

Pondexter’ın üçlüğü

İkinci periyotta daha iyi bir oyun sergileyen Girne Üniversitesi’nde takımın yıldızı Cappie Pondexter oyuna ağırlığını koymaya başladı. Bu periyotta Krivacevic’in erken faul problemine girmesinin etkisini pota altında hisseden Girne ekibi maçın ilk yarısının son 1 saniyesine girilirken 33-32 gerideydi. Son saniyede bir anlık konsantrasyonun eksikliğinde basit bir basket yiyen Girne Üniversitesi, devreyi 35-32 geride kapattı.

Pota altında savunmada etkisiz oyun

Maçın üçüncü periyodu da dengede gitti. Takım koçu İlker Gözeneli’nin sürekli rotasyonla takımı diri tutmaya çalışması Girne Üniversitesi’ni kendine getirse de bu periyotta da pota altında savunmadaki etkisiz görüntü takımın sürekli basit sayılar yemesine sebep oldu. Maçın son periyodu da Beşiktaş takımının üstün başladığı bir periyoda sahne oldu. Bu periyotta Stokes’u ve Perovanovic’i durduramayan Girne ekibinde yakalanan uygun fırsatlar da değerlendirilemedi. Maçın son iki dakikasına girilirken 9 sayı geride olan Girne Üniversitesi, kazandığı serbest atışlarda da başarısız olunca farkı eritmeyi başaramadı. Karşılaşma 72-62 Beşiktaş üstünlüğünde tamamlandı.