Girne Play-off dışında: 94-87

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin 14’üncü hafta kapanış maçında Yakın Doğu Üniversitesi’ne normal süresi 88-88 tamamlanan karşılaşmanın uzatmaları sonunda 94-87 mağlup olan Girne Üniversitesi, normal sezonun tamamlanmasına bir maç kala Play-off’un dışında kaldı. İkili averajda Mapfee’nin gerisinde kalan Girne Üniversitesi beşinci sırada kalarak ilk dört şansını yitirdi. Koop, YDÜ ve LAÜ’nün Play-off’u garantilemesinin ardından Girne Üniversitesi’nin mağlup olması ile birlikte Mapfree’nin ilk dört içerisinde yer alması kesinleşmiş oldu.

20-20, 35-41, 56-57, 88-88 ve uzatma periyodu sonunda 94-87 tamamlanan karşılaşmada YDÜ’den on oyuncu skora katkı yaptı. Lashard Anderson ise 36 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Girne Üniversitesi’nden 7 ismin skor tabelasını değiştirdiği maçta takımının en skorer ismi 29 sayı ile oynayan Bedford oldu. Ligin son haftasının ardından sıralama netlik kazanacak.

SALON: RA25

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Deniz Orhunöz, Hatice Ersözlü

YDÜ: Alp Kıvanç Rıza, Lashard Anderson (36), Arif Yılmabaşar (2), Halil Kutruza (20), İhsan Öğütücü (12), Sercem İnancı (1), Berkem Dikengil (4), Ahmet Dağer (11), Arda Ustaoğlu (10), Nenad Misanovic (7), Görkem Özbilen, Burak Karafistan (2)

GİRNE ÜNİVERSİTESİ: Benon Selengin, Jordan Bedford (29), Mert Güçer (2), Hüseyin Çağsın, Hamit Çeliktaşlılar (10), Fehmi İpar (3), Xavier Smith (17), Ferit Narçın, Batu Aybars, Osman Barışsever (2), Willie Clayton (24), Günay Ertopaloğlu

PERİYOTLAR: 20-20, 35-41 (15-21), 56-57 (21-16), 88-88 (22-21), 94-87