Girne Osmaniye’yi geçemedi: 75-60
Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tosyalı Toyo Osmaniye Spor’a 75-60 mağlup oldu.
Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, mücadele ettiği Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tosyalı Toyo Osmaniye Spor’a 75-60 mağlup oldu.
Tosyalı Spor Salonu’nda oynan maçta, Girne Üniversitesi iyi başladığı ve ilk periyotta üstünlüğü sağladığı maçta rakibi karşısında yenildi. Girne Üniversitesinde CappiePondexter sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Öne çıkanlar
Girne Üniversitesinde; Courtney Williams 13 sayı, 5 ribaund, 1 asist, Tijana Knezevic 13 sayı, 2 ribaund, 2 asist, Adrijana Knezevic 11 sayı, 5 ribaund, 2 asist, Özge Yavaş 5 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, Simay Karaman 4 sayı, 4 ribaunt, Betül Erkoyuncu 5 sayı, 1 ribaunt ile oynadı.
Tosyalı Toyo Osmaniye Spor’da : RiquRebekkah Gardner 10 sayı, 7 ribaund, 1 asist, Marina Baş 19 sayı, 7 ribaund, 5 asist, Chatila Grinsven 13 sayı, 13 ribaund, 1 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.