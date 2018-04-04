Girne Maratonu Pazar günü gerçekleştiriliyor

Girne’de bu yıl ilk kez 8 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek ve geliri Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak “Turkcell 1. Girne Maratonu” kayıtları devam ediyor.



Maratonda 7 ve 21 kilometre koşuları için kayıtların cuma günü sona ereceği, 3 kilometre için kayıtların yarış günü yapılabileceği kaydedildi.



Tüm koşuların Girne Atatürk Anıtı önünden başlayıp biteceği etkinlikte, 21 kilomtre yarı maraton yarışı sabah saat 08.00’da başlayacak, 7 kilometre ve 3 kilometre koşuları ise saat 10.30’da gerçekleştirilecek.



Üç kilometre koşu ve yürüyüşlerinde derecelendirme yapılmazken, 7 kilometre ve 21 kilometre parkurlarında zaman derecelendirmesi yapılacak.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre spor etkinliği yanında aynı zamanda bir dayanışma ve farkındalık etkinliği olacak yarı maraton, 4 farklı yaş (18-29, 30-39, 40-49, +50) kadın ve erkekler olmak üzere “3, 7 ve 21” kilometre kategorilerinde gerçekleşecek.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ve Egad Danışmanlık Şirketi Direktörü Emrah Adalı, yarı maratonla ilgili açıklama yaparak, halka katılım çağrısında bulundu.





GÜNGÖRDÜ: “BELEDİYE BAŞKANLARI VE HALKIMIZI BEKLİYORUZ”

Maratonu organize eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Seni hiç tanımasam da, senin için koşuyorum” sloganıyla yapılacak yarı maratonunun spor etkinliği yanında aynı zamanda bir toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, Girne bölgesi belediye başkanları ve halkı maratona katılmaya davet etti.





MADEN: “KIBRIS’TA YAŞAYAN HERKESİ GÖRMEK İSTERİZ”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, isim sponsorluğu konusunda bir sosyal sorumluluk etkinliğine daha katkı koymanın mutluğunu yaşadıklarını belirterek, etkinliğin sadece Girnelilerin değil, Kıbrıs’ta yaşayanların olduğunu bu nedenle herkesi, yarı maratonda görmek istediklerini kaydetti.





ADALI: “KEYİFLİ BİR GÜN İÇİN MARATONA KATILIN”



Maratonu düzenleyen Egad Danışmanlık Şirketi Direktörü Emrah Adalı da pazar günü herkesin keyifli bir gün geçireceğini ifade ederek, 7 ve 21 kilometre koşuları için kayıtların 6 Nisan’da sona ereceğini 3 kilometre için kayıtların yarış günü yapılabileceğini dile getirdi.