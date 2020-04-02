Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün yapılan testlerde 4 yeni coronavirüs vakasına daha rastlandığını açıkladı

BRT’ye telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Pilli yeni tespit edilen vakaların bölgelere göre dağılımını da açıkladı. Buna göre Girne’de 1, Mağusa’da 1, Lapta’da 1, Karpaz’da 1 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Pilli; “Bugün 256 test yaptık, 4 pozitif vakamız var. Yoğun bakımda tedavi gören iki hastanın durumu öncekine göre daha iyi. Diğer 50 hastanın durumu iyi. Türkiye’den gelen ilaçlar da etkili oluyor. Karantina hastanesi önüne bir ön muayene çadırı kuruluyor. Ateş, öksürük gibi şikayetleri olan hastalara ilk müdahale burada yapılacak, böylelikle enfeksiyonun daha az bulaşması amaçlanıyor” şeklinde konuştu.

Pilli, kaybedilen hasta sayısının şimdiye kadar iki Alman turist olduğunu belirtti, 29 kişinin taburcu edildiğini söyledi. Toplam 2006 test yapıldığını ifade eden Pilli, bölgelere göre vaka sayısını şöyle açıkladı:

“Lefkoşa 11,

Gönyeli 3,

Mağusa 3,

Beyarmudu 3,

Girne 2,

Lapta 4,

Alsancak 4,

Karşıyaka 2,

İskele 18”

Pilli, ülkede toplam pozitif vaka sayısının ise 81 olduğunu kaydetti.