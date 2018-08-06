"GİRNE-LEFKOŞA YOLU 6 ETAP OLACAK"

GİRNE’NİN DOĞUSU-BATISINA YOL…“Her iki bölgede de 2018 yılının sonuna kadar belli noktaları bitirmiş ve trafiğe açmış olmayı planlıyoruz.”

Fayka Arseven Kişi



YENiDÜZEN: Yollardaki çalışmalar devam ediyor. Çok ciddi sıkıntı olan Girne ve Alsancak trafiği ile projeler nelerdir?

Tolga ATAKAN: Çok proje var. Ama öncelikle şunu söylemek lazım; Akdenizliyiz, rahata düşkün insanlarız ve sıkıya gelmeyi sevmiyoruz. Bir yerden bir yere gideceksek istiyoruz rahat bir şekilde gidelim. Ama şuna alışmalıyız 2019 yılının sonuna kadar bu ülkenin yolları şantiye olacak. Dolayısıyla beklemeye de tek şeritte gitmeye de alışmamız gerekir. Birazcık sıkı çekince Lefkoşa- Girne anayolunun nasıl kaliteye ulaşabileceğimizi birinci etapta gördük. Kullanan herkes memnun… Şimdi ikinci etap bitecek. İki şeridi de çok güzel yolumuz olacak. Turizm sezonunda, okul sezonunda bu yapılır mı? Her sezonda yapacağız. Çünkü ikinci etap bittiğinde üçe başlayacağız. Toplam 6 etap olacak… Oralarda da sıkıntı çekeceğiz. Şimdiden kendimizi ona hazırlayalım. Ama sonu güzel, rahat olacak. Onun için sezon ayırımına girmeyelim. Kendimizi de buna hazırlayalım.

Girne’nin doğusunda ve batısında Girne girişindeki katlı kavşaktan başlayarak batıya giden hat üzerinde ve Accapulco kavşağı olarak adlandırılan yerden ki oraya da katlı kavşak yapılıyor oradan da Girne’ye gelişle ilgili 2 tane proje var. Biriyle ilgili kamulaştırma çalışmaları bitti. Tahminim iki hafta içerisinde ilk kazmayı vurmaya başlayacağız. Girne batıda da Alsancak girişindeki çembere kadar gelen bir yapı var. Orada birkaç kamulaştırma sıkıntısı var. Sıkıntılı olan yere doğru ötemelerin yapılması gerekir. Su telefon, elektrik hatlarının… Bununla ilgili süreci başlatacağız. Yani her iki bölgede de 2018 yılının sonuna kadar belli noktaları bitirmiş ve trafiğe açmış olmayı planlıyoruz.

Girne’nin içindeki trafik noktası da artık belediyenin uhdesinde olan bir olay... Belediyeye yardımcı olarak doğuda batıda yaratacağımız rahatlamayı Girne içerisine de sağlayacağız. Gerçekten Girne gidersen girme söz vardı o söz gerçek oluyor.

YENİDÜZEN: Yollar yapılıyor peki yol güvenliği ne noktada?

TOLGA ATAKAN: Korkuluk ve bariyer konusunda bir sıkıntı yaşamayacağız. Ancak aydınlatma konusunda şöyle bir aydınlatma yapmak gerekiyor; karayolu yönetmenliğine göre ve dünyadaki birçok uygulamaya göre şehir girişleri ve önemli kavşaklar haricinde anayollarda aydınlatma diye bir uygulama yoktur. Biz zamanında biraz da savurganlık yaparak bütün yollarımızı aydınlattık. Aydınlatınca da insanlar o beklenti içinde bütün yolları kapsaması gerektiği düşüncesinde oluyor. Bunu yadırgamıyorum. Ancak elinizdeki imkan ve kabiliyetler çok önemlidir. Bir şeyi yapmak sadece yetmiyor. Yaptıktan sonra onun bakımını da yapmak gerekiyor. Yine zamanında yapıldığında ana arterlerdeki aydınlatmanın idamesi karayollarına verilmiş ancak karayollarının kadrosunda tek bir elektrik mühendisi yok. Bir tane de asansörlü araç var. Böylesine saçma bir düzen. KIB-TEK ile görüştük. Bir protokol çerçevesinde bunu KIB-TEK’e devredeceğiz. Çünkü KIB-TEK’in her ilçede bir ekibi var. En azından mevcutların idamesini yapacağız. Ama yeni yapılacak yollara aydınlatma yapmayı öngörmüyoruz.