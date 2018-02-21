Girne - Lefkoşa anayolu yenileniyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa – Girne anayolu üzerinde, Cuma gününden itibaren bakım, onarım ve üst yapı çalışmalarının başlayacağını duyurdu..

Bakanlık açıklaması şöyle;, projenin ilk etabı olan St. Hilarion kavşağı ile Girne girişi katlı kavşak arasında alt yapı işleri, üst yapı işleri, asfalt kaplama ve yenileme, bordür, oto korkuluk ve duvar işleri yapılacak.

İlerleyen etapta ise, St. Hilarion kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında kalan bölüm, aynı çalışmaların yapılması maksadı ile ele alınacak.

Girne – Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan ve acil çözüm gerektiren Lavinium Sitesi önü olarak bilinen bölüm ile ilgili olarak da çözüm yaratılması çalışmalarımız devam etmektedir.

Belirtilen tarihten itibaren, belirtilen güzergahı kullanacak tüm sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine uyması ve belirtilen hız limitlerine riayet etmesini önemle duyururuz.