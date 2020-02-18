Girne - Lefkoşa ana yolu tek şeride düşecek
Polis yarın sabah 09.00’dan itibaren, Girne Lefkoşa anayolunun Boğaz kavşağı ile Gönyeli çemberi arasındaki bölümün tek şeritten verileceğini duyurdu
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Polis yarın sabah 09.00’dan itibaren, Girne- Lefkoşa anayolunun Boğaz kavşağı ile Gönyeli çemberi arasındaki bölümün tek şeritten verileceğini açıkladı.
KGYS sistemi çalışmaları kapsamında fiber optik kablo döşenmesi için kazı çalışması yapılacağını bildiren polis, trafiği Lefkoşa gidiş yönünde tek şeritten verileceğini duyurdu. Söz konusu yolu kullanan sürülerin dikkatli olmaları istendi.
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