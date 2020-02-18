Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Girne - Lefkoşa ana yolu tek şeride düşecek
Girne - Lefkoşa ana yolu tek şeride düşecek

Girne - Lefkoşa ana yolu tek şeride düşecek

Polis yarın sabah 09.00’dan itibaren, Girne Lefkoşa anayolunun Boğaz kavşağı ile Gönyeli çemberi arasındaki bölümün tek şeritten verileceğini duyurdu

A+A-

Polis yarın sabah 09.00’dan itibaren, Girne- Lefkoşa anayolunun Boğaz kavşağı ile Gönyeli çemberi arasındaki bölümün tek şeritten verileceğini açıkladı.

 KGYS sistemi çalışmaları kapsamında fiber optik kablo döşenmesi için kazı çalışması yapılacağını bildiren polis, trafiği Lefkoşa gidiş yönünde tek şeritten verileceğini duyurdu. Söz konusu yolu kullanan sürülerin dikkatli olmaları istendi.

Foto arşiv

Bu haber toplam 305 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler