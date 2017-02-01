Girne, Lefke’den çıkamadı: 87-82

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde play-off hedefinde olan iki ekibin mücadelesinde Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Girne Üniversitesi kozlarını paylaştı. LAÜ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada kazanan uzatmalar sonunda 87-82’lik skorla LAÜ oldu. LAÜ takımında Dashian Knight 32 sayıyla maça damga vuran isim olurken, Filip Pajevic 19 sayıyla galibiyete katkı koydu. Girne Üniversitesi’nde ise Tom Bush 23 sayı, Diyar Othman 18 sayı ve Peter Olisemeka da 17 sayıyla maçı noktaladı. LAÜ aldığı galibiyetle ikinci sıraya yerleşirken, Girne Üniversitesi play-off umutlarını sürdürse de alt sıralara düştü.