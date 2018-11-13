Girne Kaza Mahkemesi’nde grev

Kamu-İş ile KTAMS, Girne Kaza Mahkemesinde bugün tam gün grev yapıyor. Grev, 08.00-16.15 arasında gerçekleştirilecek.

Kamu-İş ve KTAMS’ın ortak başlattığı grev, “Girne Kaza Mahkemesi’nde uzun süreden beri var olan stenograf ve odacı ihtiyacının giderilmesi için Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliğinin talep ettiği yetkiye Maliye Bakanlığı tarafından olumlu bir yanıt verilmediği” gerekçesiyle yapılıyor.

Sendikalar grev ile ilgili saat 10.00’da mahkeme önünde basın açıklaması yapacak.